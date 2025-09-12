Haberler

Lufthansa Grubu, İştiraklerini Entegre Ediyor

Alman hava yolu firması Lufthansa Grubu, Eurowings, Swiss ve Austrian Airlines gibi iştiraklerini daha yakından entegre ederek verimliliğini artırmayı hedefliyor. Uçuş ağı yönetimi ve bilgi teknolojisi yönetimi, Ocak 2026'dan itibaren ana gruba devredilecek.

Alman hava yolu firması Lufthansa Grubu, verimliliğini artırmak için bünyesinde bulunan Eurowings, Swiss ve Austrian Airlines gibi hava yolu şirketlerini daha yakından entegre edeceğini açıkladı.

Lufthansa Grubu'ndan yapılan açıklamada, operasyonel süreçleri iyileştirmek, verimliği artırmak ve rekabet gücünü korumak için Swiss, Austrian Airlines ve Brussels Airlines gibi iştiraklerin kısa ve orta mesafeli uçuşların ağ yönetimi ile bilgi teknolojisi yönetiminin kontrolünü Ocak 2026'dan itibaren ana gruba devredeceği belirtildi.

Uçak içi ürünler, ikram hizmetleri ve yolcu salonları gibi müşteri deneyimi alanlarında iştiraklerin bağımsızlığının korunacağı kaydedildi.

Lufthansa Grubu, Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines gibi firmaları bünyesinde bulunduruyor.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
