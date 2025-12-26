Haberler

Lübnan hükümeti, 2019'dan beri dondurulan mevduatların iadesini öngören yasa tasarısını onayladı

Lübnan hükümeti, 2019'daki ekonomik kriz sonrası bankalarda dondurulan döviz mevduatlarının iadesi için yasa tasarısını onayladı. 100 bin dolar altındaki mevduatlar kesintisiz alınırken, üstündeki tutarlar için banka tahvilleri verilecek. Yasa tasarısının Meclis ve Cumhurbaşkanı onayından geçmesi gerekiyor.

Lübnan hükümeti, 2019'da patlak veren ekonomik krizin ardından bankalarda dondurulan döviz mevduatlarının hak sahiplerine iadesini öngören yasa tasarısını onayladı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Bakanlar Kurulu, bugün düzenlenen 3. oturumda, 2019'dan bu yana bankalarda dondurulan mevduatların iadesini öngören yasa tasarısının ayrıntılarını görüştü.

Yasa tasarısı, Bakanlar Kurulunda 13 bakanın oyuyla kabul edilirken, 9 bakan karşı oy kullandı.

Oturumun ardından bir basın toplantısı düzenleyen Başbakan Nevvaf Selam, tasarıda belirtildiği üzere mevduatı 100 bin doların altında olanların paralarını herhangi bir kesinti yapılmadan 4 yıl içinde alacağını, bu kesimin toplam mevduat sahiplerinin yüzde 85'ini oluşturduğunu söyledi.

Selam, 100 bin doların üzerinde mevduatı bulunan hak sahiplerine, herhangi bir kesinti olmaksızın devredilebilir banka tahvilleri verileceğini ve bu tahvillerin Merkez Bankasının varlıklarıyla desteklendiğini söyledi.

Öte yandan, Bakanlar Kurulu toplantısı sürerken onlarca mevduat sahibi, hükümet binası çevresinde toplanarak dondurulan mevduatlarının iadesi talebiyle protesto düzenledi.

Yasa tasarısının yürürlüğe girebilmesi için Meclis ile Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın da onayından geçmesi gerekiyor.

2019'daki ekonomik kriz

Lübnan'da 2019'da patlak veren ekonomik krizle birlikte Lübnan lirası dolar karşısında yüzde 95'e varan değer kaybı yaşamıştı.

Döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla ülkedeki tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu.

Geride kalan 6 yıl boyunca mağdurlar, paralarının iadesi için sık sık gösteriler düzenlemişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Ekonomi
