Lösemi Tedavisinde Başarı Oranı Yüzde 95'e Ulaşıyor

Güncelleme:
Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Prof. Dr. Didem Atay, çocuklarda lösemi tedavisinin başarı oranının standart risk grubunda yüzde 95'e ulaştığını açıkladı. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, hastalığın erken belirtileri ve tedavi süreçleri üzerine bilgiler verildi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Didem Atay, lösemide standart risk grubundaki çocuklarda tedavi başarı oranının yüzde 95'lere ulaştığını belirtti.

Gruptan yapılan açıklamaya göre, Medipol Sağlık Grubu, bünyesinde tedavileri devam eden çocuklara moral vermek amacıyla 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Atay, çocuklarda lösemi hastalığının erken dönemde sinsi belirtilerle başlayabildiğini vurguladı.

Çocukların genellikle yorgunluk, solukluk, kemik ağrıları, vücutta morluklar, uzun süren ateş, karın şişliği ya da lenf bezlerinde büyüme gibi şikayetlerle hastaneye geldiğini aktaran Atay, bu durumlarda kan sayımı ve periferik yayma incelemesi yaptıklarını, tanının ise kemik iliği aspirasyonuyla kesinleştiğini belirtti.

Atay, hastalığın tedavi sürecine değinerek, "Lösemi tedavisi yaklaşık iki yıl sürüyor. İlk 6 ayı hastanede, kalan süresi ise aralıklarla ayaktan devam ediyor. Standart riskli hastalarda kemoterapi ve bazı durumlarda radyoterapiyle başarılı sonuçlar alıyoruz. Ancak yüksek riskli hastalarda kemik iliği nakli gerekebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çocukluk çağı lösemisinde tedavi başarısı oranının her geçen yıl arttığını aktaran Atay, "Standart risk grubundaki çocuklarda tedavi başarımız artık yüzde 95'lere ulaştı. Lösemide hep umut var, umudu asla kaybetmemek gerekiyor. Başarı oranımız, bu hastalığın kaderinin değiştiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Atay, kemik iliği bağışının hayati önem taşıdığını, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi'nin (TÜRKÖK) bir milyonu aşkın gönüllüsüyle Türkiye için çok kıymetli bir verici bankası olduğunu kaydetti.

Bağışın hayat kurtarabileceğini hatırlatan Atay, "Bir çocukla uyumlu olduğunuz bildirilirse lütfen bağıştan vazgeçmeyin. Çünkü o anda birinin umudunu söndürmüş olabilirsiniz. Bağışçı olun, sonuna kadar gidin ve o iliği verin. Çünkü bu, bir çocuğa yeniden hayat demek." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi
