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Londra'da Türk Girişimciler İçin Amazon Fırsatları Etkinliği Düzenlendi

Londra'da Türk Girişimciler İçin Amazon Fırsatları Etkinliği Düzenlendi
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Türk girişimci Emre Koca'nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, Amazon iş modelleri ve global ticaret fırsatları masaya yatırıldı. Girişimciler, uluslararası iş bağlantılarını geliştirmek için önemli fırsatlar elde etti.

Türk girişimci Emre Koca'nın ev sahipliğinde Londra'da düzenlenen etkinlikte, Amazon iş modelleri ve global ticaret fırsatları masaya yatırıldı.

Türk girişimci ve MentorX'in kurucusu Emre Koca, Londra'da düzenlediği 'Amazon İş Modelleri ve Fırsatları' etkinliğiyle Türkiye'nin girişimci ruhunu küresel sahneye taşıdı. E-ticaret sektöründe öne çıkmak ve Amazon'un sunduğu fırsatları değerlendirmek isteyen girişimciler, etkinlikte bir araya gelerek bilgi paylaşımında bulundu ve yeni işbirlikleri için zemin hazırladı. Etkinliğe önemli katkılar sunan Search'n Stuff Kurucusu Yağmur Şimşek, katılımcılara global ticaretle ilgili değerli bilgiler aktararak networking oturumlarında yönlendirici bir rol üstlendi. Şimşek'in sunduğu fırsatlar sayesinde girişimciler, uluslararası iş bağlantılarını genişletme imkanı buldu. Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Emre Koca, Türk girişimcilerin küresel pazarlarda daha aktif rol almalarının gerekliliğini vurguladı. Koca, "Amacımız, girişimcilerimizi uluslararası ticaret fırsatlarıyla buluşturmak. Bu etkinlikler, vizyonumuzu gerçekleştirmek için güçlü birer adım" dedi.

Etkinlikte düzenlenen panel tartışması, katılımcılara Amazon iş modelleri ve global ticaret stratejileri üzerine derinlemesine bilgi edinme fırsatı sundu. Panelin ardından networking oturumlarına katılan girişimciler, iş bağlantılarını güçlendirdi ve yeni işbirlikleri geliştirmek için ilk adımları attı. Londra'nın iş dünyası merkezlerinden birinde düzenlenen bu etkinlik, Türk girişimcilerin uluslararası ticarette daha etkin bir şekilde yer almaları adına önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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