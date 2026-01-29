Haberler

Lokman Hekim Üniversitesi'nden lise öğrencilerine yönelik kış okulu programı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi, tıp ve sağlık bilimlerine ilgi duyan 11 ve 12. sınıf lise öğrencilerine yönelik 'Kalbin Mikroskoba Yolculuğu-3' adlı kış okulunu düzenledi. Program, öğrencilerin hekimlik mesleğine dair farkındalığını artırmayı hedefliyor ve uygulamalı eğitimler sunuyor.

Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından, tıp ve sağlık bilimlerine ilgi duyan 11 ve 12. sınıf lise öğrencilerine yönelik "Kalbin Mikroskoba Yolculuğu-3" başlıklı kış okulu programı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, gençlerin meslekleri yakından tanıyarak geleceğe hazırlanma sürecine katkı sunmayı amaçlayan programla öğrencilerin meslek tercih sürecinde hekimlik mesleğine ilişkin bilinçli değerlendirme yapmalarının desteklenmesi hedeflendi.

Ücretsiz olarak 27-28 Ocak'ta gerçekleştirilen kış okulunun ilk gününde düzenlenen akademik oturumlarda, kalbin anatomik yapısı, fizyolojik işleyişi ve elektriksel iletim sistemi ele alındı.

Alanında uzman öğretim üyeleri tarafından yürütülen ve öğrencilerin sorularıyla aktif katılım sağladığı oturumlarda konular, lise düzeyine uygun şekilde aktarıldı.

Programın ikinci gününde ise anatomi, fizyoloji ve histoloji laboratuvarlarında uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi. Çalışmalarda öğrenciler, kalbin anatomik ve mikroskobik yapısını inceleme, dolaşım sistemi uygulamalarını gözlemleme ve temel fizyolojik ölçümleri deneyimleme imkanı buldu.

Kış okulu kapsamında ayrıca Lokman Hekim Üniversitesi Vital Simülasyon Merkezi ziyaret edildi. Ziyarette, tıp eğitiminde kullanılan simülasyon temelli öğretim yöntemlerine ilişkin bilgi verildi.

Ders ve uygulamaların ardından kapanış oturumuyla tamamlanan programda, öğrencilere katılım belgesi verildi. Kış okulu, gençlerin meslek seçimi sürecine katkı sunmayı amaçlayan bir eğitim faaliyeti olarak gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte 'Eller tetikte bekliyoruz' diyen İran'ın askeri gücü

İşte "Eller tetikte bekliyoruz" diyen İran'ın askeri gücü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Bülent Ersoy'un 'Harcayacak yer arıyorum' dediği devasa serveti

İşte "Harcayacak yer arıyorum" dediği devasa serveti
'Öğretmeni küçük yaştaki öğrencisini dudağından öptü' iddiası bambaşka çıktı

"Öğretmeni öğrencisini dudağından öptü" iddiası bambaşka çıktı
1 Şubat itibarıyla başlıyor! e-Devlet'ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak

Günler sonra resmen başlıyor! Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek
Mersin'de lüks galeri gibi taksi durağı

Lüks galeri gibi taksi durağı! İli duyan şaşırıyor
İşte Bülent Ersoy'un 'Harcayacak yer arıyorum' dediği devasa serveti

İşte "Harcayacak yer arıyorum" dediği devasa serveti
112 yıllık koca çınar Altay'ın 6 puanı silinecek

112 yıllık koca çınarın 6 puanı silinecek
Tepki yağıyor! Manchester City–Galatasaray maçında yasadışı bahis reklamı

Tepkiler çığ gibi! Dün gece maçı açan herkes aynı şeyi gördü