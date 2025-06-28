Lokman Hekim Üniversitesi'nde Da Vinci Robotik Cerrahi Dönemi Başladı

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Lokman Hekim Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde, da Vinci robotik cerrahi teknolojisi kullanılarak cerrahi operasyonlar gerçekleştirilmeye başlandı. Bu sistem, minimal invaziv yöntemlerle daha az kanama ve daha hızlı iyileşme sağlıyor.

Lokman Hekim Üniversitesi Ankara Hastanesinde cerrahi operasyonlar, ileri düzey robotik cerrahi teknolojilerinden "Da Vinci" kullanılarak gerçekleştirilmeye başlandı.

Lokman Hekim Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, da Vinci robotik cerrahi sistemi sayesinde, küçük kesilerle yapılan ameliyatlarda daha az kan kaybı, düşük enfeksiyon riski ve daha hızlı iyileşme süreci sağlanıyor.

Da Vinci robotik cerrahi, cerrahların ameliyatları üç boyutlu görüntüleme desteğiyle, yüksek hassasiyetle yönetmesini mümkün kılıyor. Cerrahlar tarafından konsoldan yönetilen robotik kollar, insan elinin erişemediği açılarda hareket edebiliyor. Sistemi yalnızca bu alanda özel eğitim almış ve yetkili kurumlar tarafından sertifikalandırılmış cerrahlar kullanabiliyor.

Genel cerrahi ve ürolojinin yanı sıra karaciğer, mide, bağırsak ve prostat gibi organlara yönelik operasyonlarda kullanılan da Vinci robotik cerrahi, özellikle kanser vakalarında, tümörlerin daha az invaziv yöntemlerle çıkarılmasına olanak tanıyor.

Lokman Hekim Sağlık Grubu'nun Ankara Hastanesi ve Akay Hastanesinde tanıtım etkinlikte, da Vinci robotik cerrahi sistemi tanıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lokman Hekim Sağlık Grubu Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Bahri Gök, prostat ve böbrek cerrahisinde kullanılan robotik sistem sayesinde minimal invaziv müdahalelerin mümkün hale geldiğini belirterek, "Mekanik denge ve gelişmiş görüntüleme teknolojisi sayesinde hedef dokuya çok daha hassas ulaşabiliyor, böylece daha az kanama, daha az ağrı ve daha kısa hastanede kalış süresi sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Lokman Hekim Sağlık Grubu Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Yılmaz Özdemir de da Vinci sisteminin sağladığı üç boyutlu görüntüleme ve robotik kolların, cerrahlara mide, kolon ve rektum gibi organlara yönelik operasyonlarda büyük avantajlar sunduğunu vurguladı.

Özdemir, "Daha küçük kesilerle yapılan bu işlemler, hastada travmayı azaltıyor, iyileşme süresini kısaltıyor ve komplikasyon riskini düşürüyor." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
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