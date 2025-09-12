Lokman Hekim Sağlık Vakfı'ndan İlk Yardım Farkındalık Kampanyası

Lokman Hekim Sağlık Vakfı, 13 Eylül Dünya İlk Yardım Günü kapsamında farkındalık kampanyası başlattı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, kampanya "Gerçek Kahramanlar İlk Yardım Bilir" mesajını toplumla buluşturuyor.

İlk yardım bilgisine sahip olarak hayat kurtarılabileceğinin altını çizen kampanya, herkesin kahraman olabileceğini hatırlatıyor.

Kampanya kapsamında herkesin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni doğru zamanda arayıp, temel yaşam desteği uygulayarak ve doğru bilgiyle, hayat kurtarılabileceğinin anlatıldığı çalışmalarla ilk yardım öğrenimi teşvik ediliyor.

Türkiye'de her yıl yaklaşık 50 bin çocuk, ilk yardım yetersizliği nedeniyle risk altında kalırken, kalp durmalarının yüzde 70'i evde veya okulda meydana geliyor.

İlk 3 dakikada doğru müdahale, hayat kurtarma şansını yüzde 70 artırırken, ilk yardım eğitimi almış çocukların yüzde 82'si, acil durumlarda yetişkinlere göre daha hızlı ve doğru tepki veriyor.

Bu veriler, ilk yardım bilgisinin yalnızca sağlık profesyonellerine değil, her bireye yönelik temel bir yaşam becerisi olduğunu gösteriyor.

Lokman Hekim Sağlık Vakfı da Sağlık Bakanlığı müfredatına uygun çevrimiçi ilk yardım bilgilendirme eğitimi içeriği sayesinde, ilk yardım bilgisinin yaygınlaştırılmasını amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lokman Hekim Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Şeker, ilk yardımın hayata müdahale etme cesareti olduğunu belirtti.

Şeker, projeleriyle bireyleri bilgiyle donatmak, toplumda yaygın yanlış bilgilerin yerine doğruları yerleştirmek ve herkesin kendi çevresinde bir kahramana dönüşmesini sağlamak istediklerini kaydetti.