Bakan Bolat: Türkiye ekonomisinin 13'te 1'ini lojistik sektörü sırtlıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, lojistik sektörünün Türkiye ekonomisine katkısının altını çizdi. Bolat, "Geçen yıl 40 milyar dolarlık ihracat geliri sağlayan lojistik sektörü, milli gelire toplamda 100 milyar dolarlık katkı yaptı. Bu da Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasının 13'te 1'i demek" dedi.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği'ni (UND) ziyaret eden Bakan Bolat, burada yaptığı açıklamada lojistiğin Türkiye için stratejik önem taşıdığını söyledi. Hizmet ihracatında lojistik sektörünün, turizmin ardından ikinci sırada geldiğini belirten Bolat, "2023 yılında hizmet ihracatımız 115 milyar dolara ulaştı. Bunun 61 milyar doları turizmden, 40 milyar doları ise lojistikten geldi" ifadelerini kullandı.

"LOJİSTİK BİZİM GÖZBEBEĞİMİZ"

Bolat, Covid-19 döneminde lojistiğin hayati bir rol üstlendiğini vurguladı: "O dönemde sağlık kadar lojistik de kritik hale geldi. Türkiye olarak bu sınavı başarıyla verdik."

Sektörün yüz binlerce kişiye istihdam sağladığını belirten Bolat, "Kara, hava, deniz ve demiryolu taşımacılığıyla Türkiye ekonomisinin 13'te 1'ine katkı sunan bu alan bizim gözbebeğimiz" dedi.

GÜMRÜKLER MODERNİZE EDİLİYOR

Bakanlık olarak sektörle yakın çalıştıklarını kaydeden Bolat, "Tüm taşımalar gümrüklerden geçmek zorunda. Bu nedenle 163 gümrük kapımızda modernizasyon çalışmaları yapıyoruz. 18 kara kapımız tamamen yenilendi. Gürbulak ve Akçakale kapılarında da çalışmalar sürüyor" açıklamasında bulundu.

Son olarak taşıma kotalarının artırılması için diplomatik çabaların devam ettiğini belirten Bolat, ihracatçılara lojistik anlamda daha fazla alan açmak için çalıştıklarını söyledi.