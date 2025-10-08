Logo Yazılım ve Mali Müşavirler Dijital Dönüşümde Bir Araya Geldi

Logo Yazılım, Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası işbirliğiyle "Logo ile Yan Yana: Mali Müşavir Buluşmaları" etkinliğinin üçüncüsünü gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, etkinlikle, Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda mali müşavirlerin kritik rolünü güçlendirmesi hedefleniyor.

Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğunda mali müşavirlerin kritik rolünün vurgulandığı etkinlikte, Logo Yazılım'ın mali müşavirlerin ve mükelleflerinin hayatını kolaylaştıracak çözümleri ele alındı.

"Logo ile Yan Yana: Mali Müşavir Buluşmaları", gelecek dönemde Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlenmeye devam edecek.

Hem mali müşavirler, hem de mükelleflerin dijital dönüşüm yolculuklarında yanında olan Logo Yazılım, kurumsal kaynak planlamadan (ERP) insan kaynakları yönetimine, e-dönüşüm çözümlerinden finansal servis uygulamalarına kadar birçok alanda ihtiyaçlara özel çözümler geliştiriyor.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Logo Yazılım Kanal Satış Direktörü Altuğ Özmen, işletmelerde verimliliğinin artması ve rekabet avantajı için dijitalleşmenin önemli olduğunu belirtti.

Özmen, "Şirketlerin rekabet avantajı kazanması için gerekli olan adaptasyon yeteneği ve verimlilik dijital dönüşümle mümkün. Logo Yazılım olarak uçtan uca çözüm kümemiz ve danışmanlık hizmetlerimizle işletmelerin dijital dönüşüm yolculuğunu destekliyoruz. Bu yolculukta çok önemli bir rolü olan mali müşavirlerimizin mükelleflerine sağladığı değeri, mikro işletmeler ve KOBİ'lere sunduğumuz çözümlerimizle artırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Samsun Mali Müşavirler Odası Başkanı Osman Arslan da meslek mensuplarının yapay zeka teknolojilerinin muhasebe alanındaki etkilerini yakından takip ederek, dijital dönüşüme hazırladıklarını vurguladı.