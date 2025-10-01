Haberler

Lityum İyon Batarya Yangınlarını Söndürme Tatbikatı Gerçekleştirildi

ASPİLSAN Enerji ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen tatbikatta lityum iyon bataryalarının yangın söndürme yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi. Etkinlik, enerji depolama güvenliğine katkı sağlamayı amaçlıyor.

ASPİLSAN Enerji ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle "Lityum İyon Batarya Yangınlarını Söndürme Tatbikatı" yapıldı.

ASPİLSAN Enerji'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ASPİLSAN Enerji ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen "Lityum İyon Batarya Yangınlarını Söndürme Yöntemleri 2. Çalıştayı" uygulamalı yangın söndürme tatbikatı ve test çalışmaları içeriğiyle sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Çalıştay, dünyada ve ülkede giderek yaygınlaşan lityum iyon bataryalarının güvenli kullanım süreçlerine katkı sağlamayı, olası risklere karşı önleyici ve doğru müdahale yöntemlerini paylaşmayı hedefledi.

Savunma sanayi firmalarının iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ile farklı illerden gelen itfaiye yetkililerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, uygulamalı tatbikatlar yapıldı.

Çalıştay sonunda Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Mimarsinan Grup Amirliği'nde gerçekleştirilen tatbikat ve test çalışmalarında, farklı kimyadaki söndürücüler ile batarya yangınlarına müdahale yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi.

Etkinlik, enerji depolama ve güvenlik alanında ekosisteme örnek bir model oluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir, "Enerji depolama teknolojileri hayatımızın her alanında hızla yaygınlaşıyor. Bu teknolojilerin güvenli kullanımını sağlamak ise hepimizin ortak sorumluluğu. Kayseri'de düzenlenen çalıştay, hem sektör hem de kamu otoriteleri için önemli bir bilgi ve deneyim paylaşım zemini oluşturdu. Katılımcılarımızın edindikleri bilgi ve deneyimlerin, ekosistemde güvenliğin artırılmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Ekonomi
