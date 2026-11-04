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Limak, Onikişubat'taki hazır beton tesisine ilişkin kapatma iddialarını yalanladı

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Limak Grubu, Kahramanmaraş Onikişubat Hazır Beton Tesisi'nin kapatıldığı iddialarını yalanladı. Şirket, bunun grup içi yeniden yapılanma olduğunu, tesisin Limak Çimento bünyesinde ara vermeden faaliyet sürdürdüğünü ve çalışanların özlük haklarının korunduğunu bildirdi.

Limak Grubu, Kahramanmaraş'taki hazır beton tesisinin faaliyetleri ve yapısal düzenlemelerine ilişkin açıklama yaptı.

Limak Grubu, Kahramanmaraş Onikişubat Hazır Beton Tesisi'nin faaliyetleri ve yapısal düzenlemelerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İştiraklerimizden Limak Doğu Anadolu Çimento A.Ş'nin 31.10.2026 tarihli özel durum açıklamasının ardından, bazı basın ve internet yayın organlarında Limak grubu hakkında 'bahse konu hazır beton tesisini kapatma kararı' alındığı yönünde haberler yer almıştır.

İlgili açıklamada kamuya duyurulan işlem bir kapatma işlemi değil, grup içi bir yeniden yapılanmadır. Bahsi geçen Onikişubat Tesisi daha önce Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde faaliyet göstermekte iken 18.08.2025 tarihinde akdedilen kira sözleşmesi ardından Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde faaliyet göstermeye başlamıştır. Limak Doğu Anadolu Çimento bünyesinde yapılan operasyonel verimlilik değerlendirmesi sonrasında ilgili kira sözleşmesinin karşılıklı mutabakat eşliğinde feshedilmesine karar verilmiş olup, Oniki Şubat tesisi Limak Çimento bünyesinde faaliyetlerine ara vermeden devam etmektedir.

Limak Doğu Anadolu Çimento 31.10.2026 tarihli özel durum açıklamasında da yer aldığı üzere, şirketin ana faaliyet konusu olan çimento üretimi başta olmak üzere diğer tüm üretim ve satış faaliyetleri olağan seyrinde devam etmekte olup Oniki Şubat tesisi bünyesinde çalışanlar personellerin iş sözleşmeleri tüm özlük hakları korunarak Limak Çimento'ya devredilmiştir.

Bazı basın ve internet yayın organlarında Limak grubu hakkında 'bahse konu hazır beton tesisini kapatma kararı' alındığı yönünde haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Limak Grubu ülke ve bölge ekonomisine katma değer sağlamaya, istihdam oluşturmaya ve yatırımlarına kararlılıkla devam etmektedir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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