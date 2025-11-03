Haberler

Limak Kemer Golf Cup 2023'te Kazananlar Belli Oldu

Güncelleme:
Bu yıl beşincisi düzenlenen Limak Kemer Golf Cup, İstanbul'daki Kemer Country Golf Kulübü'nde geniş bir katılımla gerçekleşti. Turnuvada erkeklerde Samet Karatekin, kadınlarda Selen Koç 'Gross' birincisi oldu. Toplam 19 kategoride ödüller sahiplerini buldu.

Limak Holding tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Limak Kemer Golf Cup'un kazananları belli oldu.

Holdingden yapılan açıklamayan göre, İstanbul'daki Kemer Country Golf Kulübü'nde geniş bir katılımla gerçekleşen turnuvaya, golfseverler yoğun ilgi gösterdi.

Turnuvaya Limak Şirketler Grubu Onursal Başkanı Nihat Özdemir, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Revna Demirören, Erhan Kamışlı ve Hasan Akçakaylıoğlu'nun yanı sıra 200'den fazla oyuncu katıldı.

Üç gün süren turnuva, Türkiye'de golf sporuna olan ilgiyi artırma amacıyla dikkati çekiyor.

Toplam 19 kategoride düzenlenen turnuvanın ödülleri, törenle sahiplerini buldu. Erkeklerde Samet Karatekin, kadınlarda ise Selen Koç "Gross" birincisi ünvanının sahibi olurken, birincilere ödülleri Nihat Özdemir ve Yıldırım Demirören tarafından verildi.

"Junior" kategorisinde "Gross" birincisi Can Marko Özdemir ve miniklerde "Gross" birincisi Mustafa Mete Bahadır da kazananlar arasına isimlerini yazdırdı.

Öte yandan turnuvada, "Ladies A Kategorisi"nde Zehra Çilingiroğlu, "Mens A Kategorisi"nde Mert Bayır, "Ladies B Kategorisi"nde Elçin Sönmez,

"Mens B Kategorisi"nde Ahmet İskender Kaya, "Ladies C Kategorisi"nde Zeynep Dağaltı, "Mens C Kategorisi"nde Oğuzhan Hacısüleymanoğlu, "Mens D Kategorisi"nde Levent Tetik, "Junior Kızlar Kategorisi"nde Nazenin Yıldırım, "Junior Erkekler Kategorisi"nde Arda Korel Güçlüer, "Minik Kızlar Kategorisi"nde Selen Taşar, "Minik Erkekler Kategorisi"nde Mustafa Kaya birinci oldu.

Ayrıca Nursel Çökelek "Nearest To The Pin Ladies", Erdem Bekler "Nearest To The Pin Mens", Malike Bileydi Koç "Longest Drive Ladies", Samet Karatekin "Longest Drive Mens" kategorilerinde birinci oldu.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
