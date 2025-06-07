Leningrad Nükleer Güç Santrali'nde Önemli Aşama Tamamlandı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu'nun (Rosatom) inşa ettiği Leningrad Nükleer Güç Santrali 2'nin (NGS) dördüncü güç ünitesinin şantiyesinde önemli bir aşama daha tamamlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, santralin güvenlik açısından önemli sistem elemanlarının, özellikle de yakıt yükleme makinesi kontrol panelinin bulunacağı binanın temel plakasının betonlama işlemi bitirildi.

Bina, nükleer ada olarak adlandırılan 7 tesisten biri olacak. Toplam 2 bin metrekarelik ve 1500 mm yüksekliğindeki temelin inşası için 950 tondan fazla çelik donatı ve 3 bin metreküp özel dayanıklı beton kullanıldı.

Tahribatsız kontrol yöntemiyle yapılan ilk 7 günlük testler, temelin sağlamlığını doğruladı. Temel daha sonra yeniden kontrol edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Titan-2 AŞ'nin Leningrad NGS Tesisleri Program Direktörü Konstantin Hudyakov, dördüncü güç ünitesinin nükleer adasında yapılan tüm tesislerdeki inşaat çalışmaları programın ilerisinde devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şu anda ana çabalar temel plakalarının donatılması ve betonlanması üzerine yoğunlaştı. Güvenlik binasının temelini planlanandan 23 gün erken hazırladık. Bu, malzemelerin zamanında teslim edilmesi, yeterli personel ve yüksek vasıfları, ayrıca işin doğru planlanması ve tesisteki süreçlerin net yönetimi sayesinde mümkün oldu."

Hudyakov, aynı tempoda çalışmaya devam etmeyi planladıklarının altını çizerek, "Bu yılın Aralık ayı başına kadar nükleer adanın 7 binasının tüm temelleri tamamen hazır olacak." ifadelerini kullandı.