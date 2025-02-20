LC Waikiki'de Bahattin Aydın İK Genel Müdürü Oldu

LC Waikiki'nin İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdürü Bahattin Aydın oldu.

LC Waikiki'de insan kaynakları alanında önemli bir atama gerçekleşti. İnsan kaynakları ve liderlik odağında 25 yılı aşkın deneyime sahip Bahattin Aydın, LC Waikiki İnsan Kaynakları Genel Müdürü (CHRO) olarak göreve başladı.

İnsan kaynakları alanında 25 yılı aşkın deneyime sahip olan Bahattin Aydın, 1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu. Kariyerine aynı yıl UPS'te İnsan Kaynakları Yöneticisi olarak başlayan Aydın, 1998 yılında Yıldız Holding'e katıldı ve burada işe alımdan uluslararası operasyonlara kadar farklı alanlarda yöneticilik yaptı. 2010-2014 yılları arasında Avea'da İnsan Kaynakları Kıdemli Direktörü olarak görev yapan Aydın, daha sonra Türk Telekom İnsan Kaynakları Başkanı olarak kurumun entegrasyon süreçlerinde kritik bir rol üstlendi.

2017 yılında Yıldız Holding'e İnsan ve İş Destek Başkanı olarak geri dönen Aydın, buradaki görevini 2025 yılının başına kadar sürdürdü. Kariyeri boyunca, En Yenilikçi 50 İK Lideri, En Güçlü 50 İK Lideri ve En Etkin 50 CHRO listeleri gibi Türkiye'nin önde gelen insan kaynakları liderleri arasında yer aldı.

Harvard Bussines School ve INSEAD Liderlik ve İnsan Kaynakları Yönetimi programlarına katılan Aydın, Coaching Training Institute (CTI) profesyonel koçluk sertifikasına sahip. Sabancı Üniversitesi'nde Eylem Araştırması ve Dönüşüm Yüksek Lisans Programını tamamlayan Aydın, LC Waikiki'deki yeni görevinde, markanın global büyüme hedefleri doğrultusunda insan kaynakları stratejilerine liderlik ederek şirketin çalışan memnuniyeti, yetenek yönetimi ve organizasyonel dönüşüm konularına odaklanacak. - İSTANBUL