Lazerle Mesane Tümöründen Kurtuldu

Medipol Çamlıca Üniversite Hastanesinde uygulanan lazerle enükleasyon yöntemi sayesinde mesane tümöründen kurtulan 47 yaşındaki Fatih Güzeloğlu, idrarında fark ettiği kanamayı önemsemesi sayesinde erken teşhisle sağlığına kavuştu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, eşi için hastanede bulunduğu sırada kendi sağlık durumunu kontrol ettiren Güzeloğlu'na mesane tümörü teşhisi konuldu. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Hüseyin Tavukçu tarafından gerçekleştirilen müdahalede, lazer teknolojisi kullanılarak tümör kökünden temizlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Hasan Hüseyin Tavukçu, hastanın, idrarında gözle görülür ve ağrısız kanama tarif ettiğini belirterek, hastada yoğun sigara kullanımının da olduğunu aktardı.

Bu tür belirtilerin gecikmeden değerlendirilmesi gerektiğini anlatan Tavukçu, mesanede 1,5 santimetrelik tümör tespit ettiklerini kaydetti.

Tavukçu, karnabahar benzeri tümör dokusunu lazerle kökünden temizlediklerini vurgulayarak, "Bu yöntem hem daha az kanamaya yol açıyor hem de patolojik değerlendirme açısından net sonuçlar sunuyor. Tümör yüzeysel tabakadaydı ve derine inmemişti, bu durum tedavi başarısını artıran önemli bir etkendi." ifadelerini kullandı.

Üçüncü ayda yapılan endoskopide tümör nüksü görülmediğine dikkati çeken Tavukçu, "Bundan sonraki takipler altı ayda bir devam edecek. Mesane tümörlerinde nüks riski yüksek olduğu için periyodik kontroller hayati öneme sahip." değerlendirmesini yaptı.

Hüseyin Fatih Güzeloğlu da hastalığını halı saha maçları sonrası yaşadığı geçici kanamalarla fark ettiğini belirterek, "Yorgunlukla ilişkilendirdiğim kanamaları önemsememiştim. Eşimle hastaneye geldiğimizde ben de muayene olmak istedim. Yapılan tetkikler sonucu mesanemde tümör olduğu ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Tümörün kötü huylu olduğunun anlaşılmasıyla hızla tedavi sürecine geçildiğini anlatan Güzeloğlu, "Bir gece hastanede kaldım ve ertesi gün taburcu edildim. Üç ay sonraki kontrolde tümör nüksü tespit edilmedi. Artık çok daha dikkatliyim, özellikle sigarayı bırakmaya çalışıyorum." değerlendirmesini yaptı.