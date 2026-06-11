Laminazione Sottile, Fabio Maria Sgrazzutti'yi Grup İcra Direktörü olarak atadı

İtalya merkezli Laminazione Sottile Group, Fabio Maria Sgrazzutti'yi Grup İcra Direktörü olarak atadığını duyurdu.

1923 yılında Augusto Moschini tarafından kurulan ve alüminyum işleme alanında faaliyet gösteren İtalya merkezli Laminazione Sottile Group'un Yönetim Kurulu, Fabio Maria Sgrazzutti'yi Grup İcra Direktörü olarak atadı. Sgrazzutti, yönetimsel uygulamalar, operasyonel koordinasyon ve kurumsal gelişim alanlarından sorumlu olacak.

Fabio Maria Sgrazzutti, 2020 yılından bu yana Laminazione Sottile'de Grup Finans Direktörü olarak görev yapıyor. Sorumlulukları, finans ve kontrol alanlarından başlayarak kurumsal yönetişim, organizasyonel koordinasyon ve büyük ölçekli endüstriyel dönüşüm girişimlerine destek verilmesine kadar kademeli olarak genişledi. Gruba katılmadan önce, karmaşık endüstriyel ortamlarda kapsamlı uluslararası deneyim kazanmış; Siemens Grubu bünyesindeki çeşitli şirketlerde ve Primetals Technologies'de (bir Mitsubishi Grubu şirketi) CFO ve yönetim ekibi üyesi olarak görev yapmış; tedarik zinciri, bilgi teknolojileri, proje yönetimi ve kurumsal işlemler alanlarında sorumluluklar üstlendi. Sgrazzutti, Bocconi Üniversitesi'nden Ekonomi lisans derecesi ve Milano Politeknik Üniversitesi'nden Yönetici MBA derecesi sahibi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı