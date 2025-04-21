L'Oreal, Sürdürülebilirlik İçin 200 Milyon Avro Fon Ayırdı

L'Oreal Grup, çevresel ve sosyal değişimlerin olumsuz etkilerine çözüm üretme hedefiyle hayata geçirdiği "Gelecek için L'Oreal Programı" kapsamında 200 milyon avro değerinde fonlar oluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Dünyayı harekete geçiren güzelliği yaratmak" vizyonuyla sosyal ve çevresel ihtiyaçlara yanıt veren L'Oreal Grup, bu kapsamda kurduğu 200 milyon avroluk fonlarla, sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık konularında küresel çapta çalışmalarını sürdürüyor.

L'Oreal Türkiye'de 22 Nisan Dünya Günü kapsamında sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık konularında projeleri olan tüm STK'lara bu fonlara başvuruda bulunması için çağrı yaptı.

Şirket, çevresel sürdürülebilirlikten toplumsal eşitliğe uzanan geniş yelpazedeki fonlarıyla dünya genelindeki sosyal girişimleri ve STK'ları destekliyor. Bu fonlar, farklı toplumsal ihtiyaçlara odaklanarak kadınların güçlenmesinden iklim krizine, doğanın yenilenmesinden döngüsel ekonomiye kadar pek çok alanda somut çözümler sunuyor.

L'Oreal Kadınların Güçlendirilmesi Fonu, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, yoksulluk ve eğitime erişim gibi alanlarda kadınlara destek sağlıyor. Temel ihtiyaçlardan eğitim ve liderliğe kadar geniş bir yelpazede çözümler sunan fon, bugüne kadar 2,5 milyon kadın ve kız çocuğuna ulaşarak 420 kuruluşa destek verdi.

2023'te, 23 milyon avroluk kaynakla 1,3 milyon kadına doğrudan katkı sağlandı. Fon, sel, kasırga, sıcak hava dalgası ve kuraklık gibi afetlerden etkilenen topluluklara yönelik çalışıyor. Hem afet öncesi hazırlık hem de acil müdahale süreçlerinde devreye giren fon, 2023–2024 döneminde 10 ülkede 620 binden fazla kişiye ulaştı. Ayrıca, afet öncesinde harekete geçmeyi sağlayan öngörülü finansman modelleriyle hazırlık kapasitesini güçlendiren çalışmalara destek veriyor. L'Oreal Doğanın Rejenerasyonu Fonu isebugüne kadar 6 projeye, L'Oreal Döngüsel İnovasyon Fonu ise 8 şirkete yatırım yaparak döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir teknoloji alanlarını destekliyor.

Dünyanın en büyük çevresel raporlama platformu olan Karbon Saydamlık Projesi (CDP) tarafından, iklim değişikliği, ormanların korunması ve su güvenliği konularında, üst üste dokuzuncu kez prestijli "A Listesi"nde yer aldı. L'Oreal Grup, CDP'den art arda dokuz yıl boyunca üçlü "A" notu almayı başaran tek şirket olmayı sürdürüyor.

Geçen yıl 22 Nisan Dünya Günü'nde Türk startup Kozalak Yangın ile de işbirliği yapan şirket, İstanbul Heybeliada'daki 1 hektarlık orman alanını yangınlara karşı koruma altına aldı. Yılda 30 ton oksijen üretilmesine katkı sağlamayı ve 50 tonluk karbon emisyonunun da önüne geçmeyi planlayan L'Oreal Türkiye, yaklaşık 10 bin ağaçtan oluşan orman alanını koruma altına aldı.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi tarafından iş dünyasının en kapsamlı sürdürülebilirlik programı olarak tanınan "Gelecek için L'Oreal Sürdürülebilirlik Programı", Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerindeki 17 maddenin 16'sını kapsıyor. Sürdürülebilirlik alanında cesur ve iddialı girişimleri ile öne çıkan şirket, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada bütüncül olarak hareket etmenin önemiyle paydaşlarını da sürdürülebilirlik hedeflerinin bir parçası haline getiriyor.

"Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen L'Oreal Türkiye Kurumsal İlişkiler ve Etkileşim Direktörü & Ülke Sürdürülebilirlik Lideri İrem Karaoda, bugüne kadar L'Oreal Grup fonlarından Türkiye'den 2 STK'nın yararlandığını aktardı.

Kadınların güçlendirilmesi ve fırsat eşitliği sağlanması konusunda dünyada atılması gereken çok fazla adım olduğuna değinen Karaoda, "Bu yolun katedilmesi için L'Oreal Türkiye olarak gerek gerçekleştirdiğimiz projeler gerekse işbirliklerimiz ile üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her iki konuyu da hepimizin ortak sorumluluğu olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Karaoda, L'Oreal'in bu ortak sorumluluk için projeler geliştiren STK ve sosyal girişimleri desteklemek adına önemli bir kaynak ayırmış durumda olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"L'Oreal Türkiye olarak bizim hedefimiz ise Türkiye'den olabildiğince fazla STK ve sosyal girişimin bu fonlardan faydalanarak, hayata geçirmek istedikleri projeler için kaynak yaratabilmelerine olanak sağlamak. Bu vesile ile 22 Nisan Dünya Günü'nde dünyamızın öncelikli sorunlarına çözüm arayışında olan tüm STK ve sosyal girişimleri bu fonlardan yararlanmaya davet ediyoruz."