Kuyumcuya 17 milyonluk altın getirip zekatını sordu: Rakam inanılmaz

Bir kuyumcu, 1 yıllık zekâtını hesaplatmak isteyen müşterisinin altınlarını tarttığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda yapılan hesap, ortaya çıkan rakamlarla dikkat çekti.

ALTINLARIN DEĞERİ 17 MİLYON LİRAYI AŞTI

Kuyumcu, müşterisine yaptığı hesaplamada, altınların bozdurulması halinde 17 milyon 124 bin 640 TL nakit alınabileceğini ifade etti. Altınların güncel piyasa değerine göre yapılan bu hesap, izleyenleri şaşırttı.

ZEKAT TUTARI 428 BİN LİRA

Paylaşımda, söz konusu altınlara karşılık düşen 1 yıllık zekat tutarının ise 428 bin 120 TL olduğu belirtildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş ilgi gördü.

SOSYAL MEDYADA YORUMLAR GELDİ

Paylaşım, altın fiyatları ve zekat hesaplamalarına dair tartışmaları da beraberinde getirdi.