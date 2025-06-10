Kuveyt Türk'ün Palmi Uygulaması, EX Awards Turkey 2025'te Ödül Kazandı

Kuveyt Türk'ün Palmi Uygulaması, EX Awards Turkey 2025'te Ödül Kazandı
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Kuveyt Türk'ün teknoloji iştiraki Architecht tarafından geliştirilen yapay zeka destekli iç iletişim asistanı Palmi, EX Awards Turkey 2025'te 'Kurumsal Kolektif Yapay Zeka Destekli Çalışan Asistanı Dönüşümü Ödülü'ne layık görüldü. Palmi, çalışanların bilgilere erişimini kolaylaştırarak operasyonel verimliliği artırıyor.

Kuveyt Türk'ün teknoloji iştiraki Architecht ile geliştirdiği yapay zeka destekli iç iletişim asistanı Palmi, EX Awards Turkey 2025'te "Kurumsal Kolektif Yapay Zeka Destekli Çalışan Asistanı Dönüşümü Ödülü"ne layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk, dijitalleşmeyi insan odağıyla birleştiren yaklaşımı sayesinde başarılarını sürdürüyor.

Kuveyt Türk ve teknoloji iştiraki Architect, Türkiye genelindeki en iyi çalışan deneyimi projelerinin değerlendirildiği EX Awards Turkey 2025'te, Kurumsal Kolektif Yapay Zeka Destekli Çalışan Asistanı Dönüşümü Ödülü'nün sahibi oldu.

Banka, çalışanların bilgiye hızlı, güvenilir ve sade bir şekilde ulaşmasını sağlayan yapay zeka destekli iç iletişim asistanı Palmi uygulaması sayesinde bu ödüle ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Okan Acar, Palmi'nin, erişim destekli üretim (RAG) mimarisi, büyük dil modelleri ve robotik süreç otomasyonu (RPA) destekli işlem kabiliyetleriyle donatıldığını belirtti.

Acar, "Palmi, kurum içinde dağınık biçimde bulunan bilgiye erişimi kolaylaştırarak operasyonel verimliliği artırırken, çalışanlarımızın zamanını daha anlamlı ve üretken şekilde kullanmalarına imkan tanıdı. Bu akıllı asistan, sadece soruları yanıtlamıyor, aynı zamanda önerilerde bulunabiliyor ve analiz yapabiliyor. Teknoloji iştirakimiz Architecht ile geliştirdiğimiz bu yenilikçi çözüm, kısa sürede yüzde 89 memnuniyet oranı ve 60 'Net Tavsiye Skoru'na ulaştı." ifadelerini kullandı.

Palmi sayesinde ekipler arası işbirliğinin güçlendiğine değinen Acar, "Bu başarı, sadece teknolojik bir atılım değil, aynı zamanda insan kaynağına verdiğimiz önemin somut bir göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
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