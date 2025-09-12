Kuveyt Türk'ten Girişimcilik Ekosistemine 8 Yılda 500 Bin Dolar Destek

Kuveyt Türk'ün girişimcilik ekosistemine kazandırdığı Lonca Girişimcilik Merkezi, kuruluşunun 8'inci yılında girişimcilere destek vermeye devam ediyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye girişimcilik ekosisteminde teknoloji odaklı girişimlerin yanında yer alan Lonca Girişimcilik Merkezi, bügüne kadar 4 bini aşkın başvuru arasından seçilen 98 girişimi mezun etti.

Program kapsamında, 8 yılda girişimcilere 500 bin doları aşan hibe desteği, eğitim ve mentörlük olanakları, AR-GE ve açık ofis imkanları sunuldu.

Mezun girişimler, Kuveyt Türk ile yürüttükleri işbirlikleri sayesinde büyümeye devam ediyor. Bu girişimlerden 30'u, Lonca'nın bugüne kadar sağladığı desteklere ek olarak çeşitli yatırımcılardan toplamda 16,5 milyon doları aşkın yatırım aldı.

Yenilikçi çözümler destekleniyor"

Lonca Girişimcilik Merkezi, farklı sektörlerde üretilen yenilikçi çözümleri destekleyerek girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkı sağlıyor.

Bu yıl Lonca'ya seçilen 13 girişim, özellikle yapay zeka tabanlı çözümler geliştirmeyi hedefliyor. Ankara merkezli 5 girişimin yer aldığı 11. dönemde, kod inceleme süreçlerini hızlandıran araçlardan işitme engelliler için anlık çeviri teknolojilerine, kamp ve glamping rezervasyon platformlarından veteriner klinikleri için bulut tabanlı yönetim sistemlerine kadar geniş bir yelpazede teknoloji geliştiren girişimler programa dahil oldu.

Yeni dönemde seçilen girişimler, 300 bin liraya kadar nakit hibe desteğinin yanı sıra kapsamlı bir hızlandırma programına dahil olacak.

Girişimler, Kuveyt Türk'ün API servislerinden faydalanarak ürünlerini geliştirme imkanının yanı sıra açık ofis alanlarından yararlanabilecek ve Kuveyt Türk ile potansiyel işbirlikleri geliştirebilecek. Girişimlerin ekosistemde daha fazla görünürlük kazanması için etkinlik ve fuar katılımlarında da destek sunulacak.

Başta girişimciler olmak üzere daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefleyen Lonca, ulusal ve uluslararası kurumsal firmalar, girişimcilik merkezleri ve akademik kurumlarla ortak programlar ve etkinlikler düzenleyerek partner ağını da genişletmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Okan Acar, Lonca Girişimcilik Merkezinin 8 yılda güçlü bir ekosistem oluşturduğunu belirtti.

Finanstan yapay zekaya, sağlıktan hukuk teknolojilerine ve sigortacılığa kadar pek çok farklı alanda girişimcilerin yanında yer aldıklarını vurgulayan Acar, "Girişimcilerin yenilikçi çözümlerini desteklerken, biz de bu yolculuktan öğreniyoruz. 11'inci dönemde aramıza katılan 13 girişimle etkimizi daha da genişletiyor, girişimcilere sürdürülebilir iş modelleri geliştirmeleri için gereken tüm desteği sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.