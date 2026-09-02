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Kütahya Valisi Işın, Emet-Simav karayolu çalışmalarını inceledi

Kütahya Valisi Işın, Emet-Simav karayolu çalışmalarını inceledi
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Kütahya Valisi Musa Işın, Emet-Simav karayolunda devam eden 30,7 kilometrelik yol yapım çalışmalarını yerinde denetledi. Proje kapsamında toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı çalışmalarının sürdüğü bildirilirken, Vali Işın, çalışmaların program doğrultusunda tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması talimatını verdi.

Kütahya Valisi Musa Işın, Emet- Simav karayolunda devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışma sahasında incelemelerde bulunan Vali Musa Işın, projenin mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Toplam 30,7 kilometrelik güzergahta devam eden proje kapsamında toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Projenin tamamlanmasıyla yol standardının yükseltilmesi, ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Vali Işın, çalışmaların planlanan program doğrultusunda sürdürülmesini ve projenin en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulmasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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