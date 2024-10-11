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Kütahya OSB Yönetim Kurulu'ndan Oluklu Mukavva Ambalaj Şirketine Ziyaret

Kütahya OSB Yönetim Kurulu'ndan Oluklu Mukavva Ambalaj Şirketine Ziyaret
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Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner ve üyeleri, Oluklu Mukavva Ambalaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ni ziyaret ederek üretim faaliyetlerini incelediler.

Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, Oluklu Mukavva Ambalaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ni ziyaret etti.

30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner, Yönetim kurulu üyeleri ve OSB Müdürü Murat Demir Kütahya'da üretim faaliyetlerini sürdüren oluklu mukavva ambalaj firmasını ziyaret ederek incelemelerde bulundular. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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