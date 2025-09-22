Kütahya OSB'de Sanayicilere Vergi ve Yatırım Teşvikleri Bilgilendirmesi

Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesinde ( Osb ) sanayici ve iş insanlarına yönelik güncel vergi uygulamaları, yatırım teşvikleri ve OSB özelinde bilgiler paylaşıldı.

Kütahya 30 Ağustos OSB'de yerleşkesi bulunan Teknokent konferans salonunda E. Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı, Yeminli Mali Müşavir (YMM) Yıldırım Bozbıyık, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı YMM Abdulkerim Üçok, E. Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı, Ankara YMM Odası Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu Üyesi Dr. Emrah Özbay, Anatolia Portföy Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı tarafından gerçekleştirilen sunumda, sanayici ve iş insanlarına yönelik güncel vergi uygulamaları, yatırım teşvikleri ve OSB özelinde önemli bilgiler paylaşıldı. - KÜTAHYA