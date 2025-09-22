Haberler

Kütahya OSB'de Sanayicilere Vergi ve Yatırım Teşvikleri Bilgilendirmesi

Kütahya OSB'de Sanayicilere Vergi ve Yatırım Teşvikleri Bilgilendirmesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi'nde sanayici ve iş insanlarına yönelik güncel vergi uygulamaları ve yatırım teşvikleri hakkında bilgi verildi.

Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesinde ( Osb ) sanayici ve iş insanlarına yönelik güncel vergi uygulamaları, yatırım teşvikleri ve OSB özelinde bilgiler paylaşıldı.

Kütahya 30 Ağustos OSB'de yerleşkesi bulunan Teknokent konferans salonunda E. Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı, Yeminli Mali Müşavir (YMM) Yıldırım Bozbıyık, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı YMM Abdulkerim Üçok, E. Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı, Ankara YMM Odası Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu Üyesi Dr. Emrah Özbay, Anatolia Portföy Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı tarafından gerçekleştirilen sunumda, sanayici ve iş insanlarına yönelik güncel vergi uygulamaları, yatırım teşvikleri ve OSB özelinde önemli bilgiler paylaşıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Ege Denizi'nde gece yarısı korkutan deprem

Balıkesir'den sonra sabaha karşı korkutan bir deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeli taraftardan İrfan Can Eğribayat'a: Ali Koç'u gönderdin

Fenerbahçeli taraftardan İrfan'a bomba sözler: Ali Koç'u...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.