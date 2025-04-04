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Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne 122 Geçici İşçi Alımı İçin Kura Çekimi Yapıldı

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne 122 Geçici İşçi Alımı İçin Kura Çekimi Yapıldı
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Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, 122 geçici işçi alımı için noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirdi. Alım yapılacak pozisyonlar arasında yangın işçileri, arazöz şoförleri ve dozer operatörleri bulunuyor.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne 122 geçici işçi alımı için noter huzurundaki kura çekiminin tamamlandığı bildirildi.

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı iş yerlerine alımı yapılacak olan 105 adet yangın işçisi, 12 adet arazöz şoförü 2 adet dozer operatörü, 3 adet greyder operatörü olmak üzere toplam 122 geçici işçi için kura çekimi, Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Karabacak başkanlığında, Kütahya Noteri huzurunda, Personel Şube Müdürü Hüseyin Yaşar ve Personel Şube Müdürlüğünde görevli memurlardan oluşan komisyon tarafından gerçekleştirildi.

Kura sonuçları, www.ogm.gov.tr/kutahyaobm adresinde "Duyurular" bölümünde ilan edilecek. Sonuçlara göre belirlenen tarih aralığında evrak teslim işlemleri yapılacak. - KÜTAHYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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