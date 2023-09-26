Kütahya'nın meşhur 'Terziler kavunu' için coğrafi işaret tescili başvurusu

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Terziler köyünde gübre ve ilaç kullanılmadan yetiştirilen Terziler kavunu için 'coğrafi işaret tescili' başvurusunda bulunulacağı bildirildi.

Terziler köyü muhtarı Talip Karayılan yaptığı açıklamada, organik ve sulanmadan yetişen Terziler kavununa ilginin her geçen yıl daha da arttığını, bu sebeple ürünün 'coğrafi işaret tescili' için yetkili kuruma müracaatta bulunacaklarını ifade etti.

Coğrafi işaret belgesi için tüm hazırlıkların tamamlandığını kaydeden Karayılan, "Yetiştirdiğimiz kavunlara ilgi her geçen yıl daha da artıyor. Köyümüzün tamamı kavun yetiştirerek geçimlerini sağlıyor. Kavunların özelliğini organik olması, herhangi bir kimyasal gübre ile katkı maddesinin kullanılmaması ve en önemlisi de hiç sulanmadan yetişmiş olmasıdır. Terziler kavunu sadece bu bölgede yetişiyor. Bu nedenle ürünün coğrafi işareti almak istiyoruz" diye konuştu.

Karayılan, 60 haneli Terziler köyü sakinlerinin doğal kavun yetiştirip bölgedeki pazarlarda satarak geçimlerini sağladığını sözlerine ekledi. - KÜTAHYA