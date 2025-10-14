Haberler

Kütahya'nın Hünnapı Pazarları Süslüyor

Kütahya'nın Hünnapı Pazarları Süslüyor
Kütahya'da pazar tezgahlarında yerini alan hünnap, diyabet ve karaciğer rahatsızlıklarına olan olumlu etkileriyle büyük ilgi görüyor. Kilosu 80 ile 120 lira arasında satılan hünnap, özellikle Simav ilçesinde yoğun olarak üretiliyor.

Kütahya'da pazar tezgahlarında yerini alan hünnap büyük ilgi görüyor.

Diyabet ve karaciğer rahatsızlıklarının yanı sıra çeşitli kanser türlerinin iyileşme sürecine olumlu etkileri olduğu bilinen hünnap, kentteki semt pazarlarında kilosu 80 ile 120 lira arasında satılıyor. Semt pazarlarında hünnap satışı yapan İsmail ve Kadir Zengin, hünnap üretiminin özellikle Simav ilçesinde yoğun şekilde yapıldığını belirtti. İsmail Zengin, "Simav hünnapı başta şeker hastalığı olmak üzere birçok rahatsızlığa şifa oluyor. Her yıl talep artıyor, bu da bizi üretim konusunda daha fazla teşvik ediyor" dedi.

Vatandaşlar da sonbaharda bol bol hünnap tükettiklerini ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
