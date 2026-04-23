Aslanapa'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurulu yapıldı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2026 yılı olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Aslanapa Kaymakamı İsmail Tosun başkanlığında düzenlenen toplantıya İl Genel Meclis üyeleri Cafer Bayrak ve Sadık Sarı'nın yanı sıra ilgili kurum amirleri ile köy muhtarları katıldı. Toplantıda yapılan seçim sonucunda, Bayramşah Köyü Muhtarı Musa Erkul ile Çalköy Köyü Muhtarı Hüseyin Akdağ, Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen üyeliğine seçildi. Ayrıca, çeşitli konu başlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunulduç - KÜTAHYA

