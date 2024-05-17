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Kütahya Dumlupınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda İşletmelerini Denetledi

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Kütahya Dumlupınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçedeki gıda işletmeleri ve yem satış yerlerinin kontrol ve denetimlerini gerçekleştirdi. Müdürlük, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde gerekli kontrolleri yaparak belgeleri kontrol etti.

Kütahya Dumlupınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçedeki gıda işletmeleri ve yem satış yerlerinin kontrol ve denetimleri gerçekleştirildi.

Dumlupınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından ilçedeki gıda işletmeleri ve yem satış yerlerinin Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde gerekli kontrol ve denetimleri ile belgelerin kontrolleri yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Dumlupınar Kütahya Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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