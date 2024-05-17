Kütahya Dumlupınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda İşletmelerini Denetledi

Kütahya Dumlupınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçedeki gıda işletmeleri ve yem satış yerlerinin kontrol ve denetimleri gerçekleştirildi.

Dumlupınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından ilçedeki gıda işletmeleri ve yem satış yerlerinin Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde gerekli kontrol ve denetimleri ile belgelerin kontrolleri yapıldı. - KÜTAHYA