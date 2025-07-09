Kütahya'daki Un Fabrikasında Denetim Gerçekleştirildi

Kütahya'daki Un Fabrikasında Denetim Gerçekleştirildi
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Altıntaş ilçesindeki un fabrikasında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından buğdayın kalitesi ile ilgili denetim ve kontroller yapıldı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesindeki un fabrikasında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce denetim ve kontrol gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından ilçede faaliyet gösteren ve KKYDP çerçevesinde yüzde 50 hibe desteğinden faydalandırılmış olan un fabrikasında, buğdayda hektolitre, protein, nem ve gluten ölçümleriyle birlikte denetim ve kontroller yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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