Kütahya'da Yıkıma Yüz Tutmuş Yol Kenarındaki Duvarlar Yeniden Yapılıyor

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinin Yakuplar Mahallesinde yıkıma yüz tutmuş yol kenarındaki duvarlar yeniden yapılıyor.

Pazarlar Belediyesi Fen İşyeri Müdürlüğünün organizesinde kullanım ömrünü tamamlamış olan yol kenarındaki istinat duvarları yeniden yapılıyor.

Bu konuda bilgi veren Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, "İlçemiz Yakuplar mahallemizde kullanım ömrünü tamamlamış, yıkıma yüz tutmuş vatandaşlarımızın can güvenliğini tehdit eden yol kenarı istinat duvarlarını yeniliyoruz. Geleceğe miras kalacak yeni sanat yapılarımız halkımıza hayırlı olsun. Ayrıca ustalarımıza, bizlere destek veren ve dualarını eksik etmeyen hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA