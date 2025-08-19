Kütahya'da Yerli Kavun Hızla Tükeniyor

Kütahya'da Yerli Kavun Hızla Tükeniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki semt pazarında yerli kavun kilosu 20 TL'den satışa sunuldu. Üretici Fahrettin Demir, yoğun talep nedeniyle kavunların kısa sürede tükendiğini belirtti.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi semt pazarında yerli kavun kilosu 20 liradan tezgahtaki yerini aldı.

Fahrettin Demir isimli üreticinin yetiştirdiği yerli kavun yoğun talep yüzünden semt pazarında öğle saatlerine kadar tükeniyor. 30 yılı aşkın süredir çiftçilik yapan Fahrettin Demir, bu yıl kiraladığı 30 dönüm alana kavun ekimi yaptığını ve yaklaşık 80 ton ürün beklediğini söyledi.

Üretici Demir, "Yeni hasat ettiğim yerli kavunun kilosunu bu haftaki pazarda 20 TL'den satışa çıkardım ve kavunlar kısa sürede tükendi. Yetiştirdiğim süreç içerisinde sadece hayvan gübresi kullandığım için kavunların kendine özgü kokusu ve lezzeti oluyor. Vatandaş bunu bildiği için yerli kavunu tercih ediyor" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Amedspor-Erzurumspor maçı sonrası ortalık savaş alanına döndü

Amedspor-Erzurumspor maçı sonrası ortalık savaş alanına döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memur-Sen'den hükümetin zam teklifine yanıt

Memurların grevi hemen bitmeyecek gibi! Teklife yanıt geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.