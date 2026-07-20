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Kütahya'da demonstrasyon parsellerinde ilk arpa hasadı yapıldı

Kütahya'da demonstrasyon parsellerinde ilk arpa hasadı yapıldı
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Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü denetiminde yerli tohumların yaygınlaştırılması için kurulan demonstrasyon parsellerinde sezonun ilk arpa hasadı gerçekleştirildi. Hasatta, Seymen çeşidinin soğuktan olumsuz etkilendiği, Ayrancı çeşidinin ise bölge iklimine uyum sağlayarak yüksek verim gösterdiği belirlendi. Yetkililer, demonstrasyon çalışmalarının süreceğini açıkladı.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelinin gözetiminde, yerli ve milli tohumların yaygınlaştırılması amacıyla kurulan demonstrasyon parsellerinde sezonun ilk arpa hasadı gerçekleştirildi.

Hasat çalışmaları sonucunda, Seymen çeşidinin erkenci yapısına rağmen bölgede etkili olan soğuk hava şartlarından olumsuz etkilendiği belirlendi. Ayrancı çeşidinin ise bölge iklimine yüksek uyum sağlayarak yerel çeşitlere kıyasla daha başarılı bir gelişim gösterdiği ve daha yüksek verim performansı sergilediği gözlemlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, yerli ve milli çeşitlerin sahadaki performansını üreticilerle buluşturmaya, doğru çeşit seçimine rehberlik etmeye ve tarımsal verimliliği artırmaya yönelik demonstrasyon çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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