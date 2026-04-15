Aslanapa'da çiftçilere yönelik eğitim ve saha çalışmaları gerçekleştirildi
Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Yalnızsaray Köyü'nde üreticilere 'İyi Tarım Uygulamaları' eğitimi verildi. Eğitimin ardından ahududu fidanları kontrol edilerek, bakım ve yetiştirme işlemleri hakkında bilgiler sunuldu.
Eğitimin ardından, yüzde 75 hibe desteğiyle temin edilen ahududu fidanları üretim parsellerinde kontrol edildi. Teknik ekipler, fidanların gelişim süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, uygulanması gereken bakım ve yetiştirme işlemlerini çiftçilere yerinde anlattı. - KÜTAHYA