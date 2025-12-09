Simav'da 39 üreticiye yem bezelyesi tohumu desteği
Simav ilçesinde Tarım Bakanlığı tarafından 39 üreticiye 1,5 ton yem bezelyesi tohumu dağıtıldı. Bu destekle yem bitkisi üretiminin artırılması ve hayvancılığın güçlendirilmesi hedefleniyor.
İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, üreticilere verilen yem bezelyesi tohumu desteğiyle bölgede yem bitkisi üretiminin artırılmasının ve hayvancılığın güçlendirilmesinin hedeflendiğini ifade ettiler. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi