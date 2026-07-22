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Çavdarhisar'da salep hasadı başladı

Çavdarhisar'da salep hasadı başladı
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Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Afşar Köyü'nde salep hasadı yapıldı. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri üreticilerle bir araya gelerek verimli bir sezon diledi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Afşar Köyü'nde salep hasadı gerçekleştirildi.

Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerinin katılımıyla yapılan hasatta, üreticilerle birlikte çalışmalar yerinde takip edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, salep üretiminin bölge tarımı açısından önemine dikkat çekerek üreticilere bereketli ve verimli bir hasat sezonu temennisinde bulundu. Hasadın, üreticilere bol kazanç sağlaması ve tarımsal üretime katkı sunması bekleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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