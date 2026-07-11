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Kütahya'da organik tarım ve iyi tarım projeleri masaya yatırıldı

Kütahya'da organik tarım ve iyi tarım projeleri masaya yatırıldı
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Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Budan ve İyi Tarım Uygulamaları ile Organik Tarım Daire Başkanı Başak Egesel, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret ederek organik tarım ve iyi tarım uygulamaları projelerini inceledi. 2024-2027 yıllarını kapsayan projeler ele alındı, saha incelemeleri yapıldı ve üreticilerin talepleri dinlendi.

Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Budan ile İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanı Başak Egesel, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret ederek organik tarım ve iyi tarım uygulamalarına yönelik yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette, Kütahya'da 2024 yılından bu yana devam eden projeler ile 2027 yılında hayata geçirilmesi planlanan Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları projeleri ele alındı.

Toplantının ardından heyet, organik tarım uygulama alanlarında saha incelemelerinde bulundu. Proje sahalarında üreticilerle bir araya gelen yetkililer, çiftçilerin talep, öneri ve beklentilerini dinledi.

Ziyaret kapsamında sürdürülebilir, verimli ve çevre dostu tarımsal üretimin yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalar yerinde değerlendirilirken, organik tarım ve iyi tarım uygulamalarının geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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