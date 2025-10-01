Haberler

Kütahya'da Organik Göncek Kavunu Hasadı Başladı
Kütahya'nın Emet ilçesindeki Göncek köyünde organik 'Göncek Kavunu'nun hasadı başladı. 30 yıldır köyde üretilen kışa dayanıklı bu kavunun rekoltesinin bu yıl 150 ton civarında olması bekleniyor. Koşullar nedeniyle verim düşse de organik kavun, kendine has tadı ve aromasıyla dikkat çekiyor.

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Göncek köyünde, organik 'Göncek Kavunu'nun hasadı başladı.

Organik Tarım bünyesine kazandırılacak olan Göncek Kavunu'nun köyde 30 yıldan beri üretiminin yapıldığı belirtildi.

Köy Muhtarı Ahmet Özçelik, "Kendine has tadı ve aroması olan kışa dayanıklı, Mayıs-Haziran aylarına kadar tüketilebilen Göncek kavunu sadece köyümüzde yetiştirilmektedir. Köyümüzde bu yıl 100 dönüme yakın ekimi yapılan kışlık kavunun organik tarım bünyesine kazandırılması amacıyla gerekli başvurular yapılmış olup, İl ve İlçe Tarım Müdürlüğünce gerekli numuneler alınmıştır. Bu yıl kavun rekoltesinin 150 ton dolaylarında gerçekleşmesini bekliyoruz. Havaların bu yıl sıcak ve kurak gitmesinden dolayı rekolte düşük oldu. Göncek kavununun kendine has tadı ve aromasının olması sulanmamasından kaynaklanıyor. Çok sulandığı zaman kavun tatlı olmuyor. Kavunu yetiştirme aşamasında ise sadece hayvan gübresi kullanıyoruz. Ürettiğimiz kavunun kilosunu şu an 30 liradan satıyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
