Kütahya'da Organik Geçiş Sertifikası İçin Kontroller Yapıldı

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce ahududu, tıbbi adaçayı, çilek ve kavun üreticilerinin organik geçiş sertifikasyon işlemleri kapsamında parsel kontrolleri ve numune alımları gerçekleştirildiği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından, Kütahya Sekiören Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ahududu üreticilerinin Organik Geçiş-2 sertifikasyon işlemleri, Hisarcık ilçesi Karbasan Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tıbbi adaçayı üreticilerinin Organik Geçiş-2 sertifikasyon işlemleri, Tavşanlı ilçesi Kuruçay Beldesi çilek üreticilerinin Organik Geçiş-1 sertifikasyon işlemleri ve Emet ilçesi Göncek Köyü kavun üreticilerinin Organik Geçiş-1 sertifikasyon işlemleri kapsamında parsel kontrolleri ve numune alımları yapıldı. - KÜTAHYA