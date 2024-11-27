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Kütahya'da Modern Un Fabrikası Projesi Tamamlandı

Kütahya'da Modern Un Fabrikası Projesi Tamamlandı
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Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde, Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde yer alan un fabrikası modernizasyon projesi tamamlandı. 9,5 milyon TL tutarındaki projede yatırımcıya 4,75 milyon TL hibe ödemesi yapılacak.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) 15. Etap ekonomik yatırım projeleri arasında yer alan ve Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde uygulanan un fabrikası teknoloji yenileme ve modernizasyon projesi tamamlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüğü teknik personelince hak ediş kontrolü yapılan proje çerçevesinde yaklaşık 2 bin ton kapasiteli 4 adet çelik silo yapımı ile 1'er adet otomatik çuval makinesi, çuval dikiş makinesi ve tahıl analiz cihazının alımı gerçekleştirildi.

Toplam tutarı 9,5 milyon TL olan projede yatırımcıya 4 milyon 750 bin TL hibe ödemesi yapılacak. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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