Kütahya'da MİNSAFEST Festivali Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

Kütahya'da gerçekleştirilen Minik Adımlar Sağlıklı Yarınlar Festivaline (MİNSAFEST) katılan Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Müdürlüğü yoğun ilgi gördü.

Kütahya Valiliği öncülüğünde, Ayaz Ata Sağlık Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği organizasyonuyla Kütahya Zafer Meydanı'nda gerçekleştirilen Minik Adımlar Sağlıklı Yarınlar Festivali (MİNSAFEST) Kütahya Zafer Meydanı'nda yoğun katılımla gerçekleşti.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü de etkinlikte yerini alarak bölge sanayisini temsil etti. Sağlık ve farkındalık temalı festivalde Kütahya OSB standında, İnsan Kaynakları Şefi Gizem İnan, Kurumsal İletişim Şefi Ali Rıza Vidinlioğlu ve İş Güvenlik Uzmanı Süleyman Göneş, katılımcılara Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nin faaliyetleri ve sağladığı imkanlar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Festival alanını ziyaret eden protokol üyeleri ve katılımcılar, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nin son yıllarda gösterdiği büyük gelişimi takdir ederek yetkililere teşekkürlerini iletti. Sanayideki yatırımlar, altyapı çalışmaları ve sosyal sorumluluk projelerinin kente kattığı değer özellikle vurgulandı.

Kütahya OSB standı, festival boyunca ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Katılımcılar, hem OSB'nin sanayiye kattığı değeri yakından öğrenme fırsatı buldu hem de sanayinin sosyal sorumluluk ve farkındalık etkinliklerine olan katkısını yerinde gözlemledi. - KÜTAHYA