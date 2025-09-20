Haberler

Kütahya'da MİNSAFEST Festivali Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

Kütahya'da MİNSAFEST Festivali Yoğun İlgiyle Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da düzenlenen Minik Adımlar Sağlıklı Yarınlar Festivali'nde (MİNSAFEST) Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü, sağlık ve farkındalık temalı etkinlikte yoğun ilgiyle karşılandı. Festivalde Kütahya OSB'nin faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu ve katılımcıların büyük takdirini topladı.

Kütahya'da gerçekleştirilen Minik Adımlar Sağlıklı Yarınlar Festivaline (MİNSAFEST) katılan Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Müdürlüğü yoğun ilgi gördü.

Kütahya Valiliği öncülüğünde, Ayaz Ata Sağlık Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği organizasyonuyla Kütahya Zafer Meydanı'nda gerçekleştirilen Minik Adımlar Sağlıklı Yarınlar Festivali (MİNSAFEST) Kütahya Zafer Meydanı'nda yoğun katılımla gerçekleşti.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü de etkinlikte yerini alarak bölge sanayisini temsil etti. Sağlık ve farkındalık temalı festivalde Kütahya OSB standında, İnsan Kaynakları Şefi Gizem İnan, Kurumsal İletişim Şefi Ali Rıza Vidinlioğlu ve İş Güvenlik Uzmanı Süleyman Göneş, katılımcılara Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nin faaliyetleri ve sağladığı imkanlar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Festival alanını ziyaret eden protokol üyeleri ve katılımcılar, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nin son yıllarda gösterdiği büyük gelişimi takdir ederek yetkililere teşekkürlerini iletti. Sanayideki yatırımlar, altyapı çalışmaları ve sosyal sorumluluk projelerinin kente kattığı değer özellikle vurgulandı.

Kütahya OSB standı, festival boyunca ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Katılımcılar, hem OSB'nin sanayiye kattığı değeri yakından öğrenme fırsatı buldu hem de sanayinin sosyal sorumluluk ve farkındalık etkinliklerine olan katkısını yerinde gözlemledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
İstifa dalgasının ardından AK Parti'den ilk açıklama: 8 ilde yeni yönetimler göreve başlayacak

İstifa dalgasının ardından AK Parti'den ilk açıklama
Özgür Özel kurultay öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı

Kurultaya saatler kala sürpriz temas! Telefonla arayıp...
Fenerbahçe kongresinde kriz çıkaran kelime: Sen kimsin, o ifadeyi hemen geri al

Kongrede kriz çıkaran kelime: Terbiyesiz, o ifadeyi hemen geri al
Yasemin Ergene için olay yorum: 14 yıl bastırılmış kadın

Boşanmanın ardından çarpıcı sözler: 14 yıl bastırılmış kadın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Kardashian ve Kanye West gizli telefon görüşmesi seneler sonra ortaya çıktı

Eski eşiyle gizli telefon konuşması ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.