Kütahya'da Kadın Çiftçilere Kooperatif Eğitimi
Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Aslanapa ilçesinde kadın çiftçilere yönelik kooperatif kuruluşu ve yönetimi konusunda bilgilendirme toplantısı düzenledi. Kadınların tarımsal alanda daha güçlü ve örgütlü olmaları için çalışmaların süreceği belirtildi.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Aslanapa ilçesinde kadın çiftçiler kooperatif konusunda bilgilendirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince, ilçeye bağlı Yalnızsaray köyünde kadın çiftçilere yönelik kooperatif kuruluşu, işleyişi ve yönetimi konularında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Yetkililer, kadınların üretimde daha güçlü ve örgütlü yer alması için çalışmaların devam ettiğini belirttiler. - KÜTAHYA

