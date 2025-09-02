Kütahya'da Kadın Çiftçilere Kooperatif Eğitimi

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Aslanapa ilçesinde kadın çiftçiler kooperatif konusunda bilgilendirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince, ilçeye bağlı Yalnızsaray köyünde kadın çiftçilere yönelik kooperatif kuruluşu, işleyişi ve yönetimi konularında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Yetkililer, kadınların üretimde daha güçlü ve örgütlü yer alması için çalışmaların devam ettiğini belirttiler. - KÜTAHYA