Kütahya'da ithal besilik erkek sığırlar için millileştirme çalışmaları sürüyor

Güncelleme:
Brezilya'dan getirilen besilik erkek sığırların sağlık durumları tespit edilerek, aşılama ve kontroller yapılıyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, hayvan sağlığını ve güvenli üretimi sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kütahya'ya Brezilya'dan getirilen ithal besilik erkek sığırlar için millileştirme çalışmaları devam ediyor.

Millileştirme süreci kapsamında, hayvanların sağlık durumlarının tespit edilmesi amacıyla gerekli laboratuvar testleri için kan numuneleri alınırken, aşılama ve rutin sağlık kontrolleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından titizlikle yürütülüyor.

Yetkililer, hayvan sağlığını ve güvenli hayvansal üretimi esas alan bu çalışmaların sahada kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. - KÜTAHYA

