Kütahya'da Gübre Dağıtımı Denetimi Gerçekleştirildi
Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, gübre dağıtıcı bayilerinde depo kontrolü ve etiket-stok denetimi yaptı. Denetimler kapsamında 80 adet katı ve sıvı gübreyle ilgili kontroller gerçekleştirildi.
Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce gübre dağıtıcı bayilerinde, depo kontrolü, 80 adet katı ve sıvı gübrelerde etiket ve stok denetimi gerçekleştirildiği bildirildi.
İl Tarım Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi teknik personeli tarafından, Altıntaş, Dumlupınar ve Merkez ilçelerde gübre denetimi seferberliği çerçevesinde gübre dağıtıcı bayilerinde, depo kontrolü ve 80 adet katı ve sıvı gübrelerde etiket ve stok denetimi yapıldı. - KÜTAHYA