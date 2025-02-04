Kütahya'da Gübre Dağıtımı Denetimi Gerçekleştirildi

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce gübre dağıtıcı bayilerinde, depo kontrolü, 80 adet katı ve sıvı gübrelerde etiket ve stok denetimi gerçekleştirildiği bildirildi.

İl Tarım Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi teknik personeli tarafından, Altıntaş, Dumlupınar ve Merkez ilçelerde gübre denetimi seferberliği çerçevesinde gübre dağıtıcı bayilerinde, depo kontrolü ve 80 adet katı ve sıvı gübrelerde etiket ve stok denetimi yapıldı. - KÜTAHYA