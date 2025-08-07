Kütahya'da fasulye ve mısır tarlalarında hastalık ve zararlı kontrolü

Kütahya'da fasulye ve mısır tarlalarında hastalık ve zararlı kontrolü
Güncelleme:
Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce fasulye ve mısır tarlalarında hastalık ve zararlı kontrollerinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik personelleri tarafından fasulye ve mısır ekili alanlarda, ürün verimliliğini ve kaliteyi korumak amacıyla hastalık ve zararlı kontrolleri gerçekleştirildi. - KÜTAHYA

500
