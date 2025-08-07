Kütahya'da Dolu ve Sel Afeti Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Başladı
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, 2 Ağustos 2025 tarihinde meydana gelen dolu ve sel afetinin ardından tarım arazilerine yönelik hasar tespit çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, 2 Ağustos 2025 tarihinde meydana gelen dolu ve sel afetinden etkilenen Yağcılar, Bezirgan ve Çamırdık köylerinde tarım arazilerine yönelik hasar tespit çalışmaları gerçekleştirildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi