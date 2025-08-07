Kütahya'da Dolu ve Sel Afeti Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Başladı

Güncelleme:
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, 2 Ağustos 2025 tarihinde meydana gelen dolu ve sel afetinin ardından tarım arazilerine yönelik hasar tespit çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde meydana gelen dolu ve sel afetinden etkilenen tarım arazilerinde hasar tespit çalışması yapıldığı bildirildi.

Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, 2 Ağustos 2025 tarihinde meydana gelen dolu ve sel afetinden etkilenen Yağcılar, Bezirgan ve Çamırdık köylerinde tarım arazilerine yönelik hasar tespit çalışmaları gerçekleştirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
