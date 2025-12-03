Simav'da 12 bin tavuk kapasiteli işletmeye yumurta paketleme faaliyeti için onay belgesi

Kütahya'nın Simav ilçesindeki 12 bin tavuk kapasiteli işletmeye yumurta paketleme faaliyeti için onay belgesi verildi.

İlçeye bağlı Kuşu beldesindeki yeni ticari yumurtacı kanatlı işletmesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından ziyaret edildi. Ziyarette, işletme sahibine yumurtaların kümes yolculuğundan sofraya kadar düzgünce izlenmesini sağlayacak olan İşletme Onay Belgesi teslim edildi. - KÜTAHYA