Simav'da 12 bin tavuk kapasiteli işletmeye yumurta paketleme faaliyeti için onay belgesi
Simav ilçesindeki 12 bin tavuk kapasiteli yumurtacı işletme için yumurta paketleme faaliyeti onay belgesi teslim edildi. İşletmenin, yumurtaların izlenebilirliğini artıracağı belirtildi.
Kütahya'nın Simav ilçesindeki 12 bin tavuk kapasiteli işletmeye yumurta paketleme faaliyeti için onay belgesi verildi.
İlçeye bağlı Kuşu beldesindeki yeni ticari yumurtacı kanatlı işletmesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından ziyaret edildi. Ziyarette, işletme sahibine yumurtaların kümes yolculuğundan sofraya kadar düzgünce izlenmesini sağlayacak olan İşletme Onay Belgesi teslim edildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi