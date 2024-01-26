Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Firmaları Ziyaret Etti
Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, bölgede üretim faaliyetlerini sürdüren firmaları ziyaret etti. Başkan Salih Çetiner ve diğer yönetim kurulu üyeleri, firma yetkilileriyle görüş alışverişinde bulundu.
Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, bölgede üretim faaliyetlerini sürdüren firmaları ziyaret etti.
Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner, Yönetim Kurulu Başkan vekili Mahmut Öztaş, Yönetim Kurulu Üyesi ve OSB Müdürü Murat Demir bölgedeki üretici firmaları ziyaret ederek firma yetkilileriyle görüş alışverişinde bulundu. - KÜTAHYA