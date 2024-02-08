Kuşadası Ticaret Odası Üyelerine Arabulucuk, Tahkim ve İnternet Alan Adları Hakkında Bilgi Verildi

Kuşadası Ticaret Odası tarafından, düzenlenen toplantıda; Arabulucuk, Tahkim, İnternet Alan Adları ve DASK konularında Oda üyelerine bilgi verildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iştiraki olan TOBBUYUM Uyuşmazlık ve Çözüm Merkezi Genel Müdürü Dr. Onur Yüksel toplantıda yaptığı sunumda; Arabuluculuk Sistemi, İş Dünyasında ve Kamu Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk, Ticari Sözleşmelerde Arabuluculuğun önemi gibi iş dünyası için önemli konularda açıklamalar yaptı. Arabulucuk sisteminin işleyişi, avantajları, sözleşmelerle ilgili önemli adımlar, hatalar, tahkim, Bilgi Teknolojileri ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu ile TOBBUYUM Uyuşmazlık ve Çözüm Merkezinin yapısı ve önemi hakkında da bilgiler veren Yüksel, toplantı sonunda gelen soruları cevapladı.

İş dünyası için önemli konularda bilgilendirmenin yapıldığı toplantıya Kuşadası Ticaret Odası Meclis Başkanı Bülent İlbahar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seydi Yıkılmaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Hibeti Zeytin ile KUTO üyeleri katıldı. - AYDIN