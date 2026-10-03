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Kuşadası Ticaret Odası seçiminde Sarı Grup 6 komite kazanıp meclis çoğunluğunu aldı

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Kuşadası Ticaret Odası seçiminde Sarı Grup 6 komite kazanıp meclis çoğunluğunu aldı
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Kuşadası Ticaret Odası'nda yapılan seçimlerde 11 komitenin 6'sını Sarı Grup, 4'ünü Mavi Grup, 1'ini bağımsız grup kazandı. Sarı Grup meclis çoğunluğunu alırken Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, kendi meslek grubundaki 84-85 sonucuna itiraz edildiğini söyledi.

Kuşadası Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerinde 11 komitenin 6'sını Sarı Grup kazanırken, meclis çoğunluğu da Sarı Grup'un oldu.

Kuşadası Ticaret Odası'nda (KUTO) meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimleri gerçekleştirildi. 11 meslek komitesinde yapılan seçimlerin 6'sında Sarı Grup, 4'ünde Mavi Grup, 1'inde ise bağımsız grup öne çıktı. Sonuçlarla birlikte Sarı Grup, meclis çoğunluğunu elde etti. Seçimlerin ardından açıklama yapan Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, seçimlerin yüksek katılımla ve odaya yakışır bir ortamda tamamlandığını belirterek, seçimlere katılan üyelere ve süreçte görev alan çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Sarı Grup'un 6 komitede başarı elde ederek meclis çoğunluğunu sağladığını ifade eden Akdoğan, "Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok güzel çalıştılar. Sarı Grup altı komiteyi kazandı ve meclis çoğunluğunu sağladı. Bu dönem Ticaret Odamız Sarı Gruba emanet. Arkadaşlarıma güveniyorum, bu sorumluluğun hakkını vereceklerine inanıyorum" dedi.

Akdoğan, kendi meslek grubunda 84-85 olarak ifade edilen seçim sonucuna ilişkin ise avukatları aracılığıyla seçim kuruluna gerekli itirazların yapıldığını ve hukuki sürecin takip edildiğini söyledi. Seçim sürecinde emeği geçenlere ve oy kullanarak seçimlere katılan oda üyelerine teşekkür eden Akdoğan, "Emek veren bütün arkadaşlarıma ve seçimlere katılarak odamıza sahip çıkan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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