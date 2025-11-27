Kuşadası Ticaret Odası'ndan Kişisel Gelişim Eğitimleri Başladı

Kuşadası Ticaret Odası tarafından her yıl düzenlenen, kişisel gelişim ve sektörel konularda eğitimler başladı.

Sezon sonu başlayan ve sezon açılışına kadar çeşitli aralıklarla düzenlenen eğitimlerde, 2025-2026 döneminin ilk konusu "Temel Satış Becerileri" oldu.

Kuşadası Ticaret Odası Eğitim Salonu'nda kalabalık bir katılımla gerçekleşen ve People First HR Consulting Eğitmenlerinden Ebru Tunç tarafından verilen eğitimde katılımcılar; Satış terimleri, pazarlama–satış ilişkisi ve ürün odaklı yaklaşım, günümüzün vazgeçilmezi olan sosyal medyanın satıştaki etkisi, profesyonel satışın olmazsa olmazı olan satışın adımları, müşteriyi doğru analiz etme ve ihtiyaç belirleme teknikleri gibi pek çok önemli konuda bilgi alırken, ikna stratejileri ve satış dilini güçlendiren hipnotik kelimeler üzerinde kapsamlı bir çalışma yapma imkanı buldu.

Önümüzdeki aylarda da eğitimlerin devam edeceğini söyleyen Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; "Sertifikalı ve sertifikasız olarak düzenlediğimiz sektörel eğitimlerle, üyelerimizin ve personellerinin kişisel ve sektörel gelişimlerine katkı sunmaya devam ediyoruz. Bu eğitimleri, özellikle herkes katılabilsin diye sezon dışına gelecek şekilde, kış aylarında düzenliyoruz. Önümüzdeki aylarda da farklı konularda devam edecek eğitimlerimizi, Kuşadası Ticaret Odası'nın sosyal medya sayfalarından takip edebilirsiniz" dedi. - AYDIN